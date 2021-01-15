بارجواي تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

انضمت باراجواي اليوم الجمعة إلى غيرها من الدول في أمريكا اللاتينية، ووافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن وزارة الصحة في جمهورية باراغواي سجلت "سبوتنيك V" ضمن إطار إجراءات ترخيص الاستخدام الطارئة، دون إجراء أي اختبارات سريرية إضافية في أراضيها، على غرار قرارات مماثلة سبق أن تبنتها الجزائر والأرجنتين وبوليفيا وصربيا وفلسطين وفنزويلا.

وأشار الصندوق الروسي إلى أن توفير إمدادات اللقاح إلى باراغواي سيتم بفضل شركائه في الهند والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى.

وصرح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف بأن تسجيل "سبوتنيك V" في باراغواي يمثل "دليلا على اهتمام دول أمريكا اللاتينية المتزايد باقتناء اللقاح الروسي الآمن والفعال ضد فيروس كورونا"، مبديا استعداد الصندوق للتعاون مع المزيد من دول المنطقة من أجل توحيد الجهود في محاربة الجائحة.

وتصل فعالية "سبوتنيك V" الذي يجري التطعيم به على جرعتين (وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم) إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.