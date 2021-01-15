أشرف صبحي يكشف سبب إنشاء فروع أندية سيتي كلوب في عدد كبير من محافظات

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سبب إنشاء فروع أندية سيتي كلوب في عدد كبير من محافظات جمهورية مصر العربية، خلال تفقده افتتاح فرع سيتي كلوب بمحافظة كفر الشيخ.

وقال وزير الرياضة في مؤتمر صحفي عقد بمقر سيتي كلوب كفر الشيخ، إنه تلقى طلبات من بعض النواب والمسؤولين عن إهمال استادات المحافظات، وعدم استغلال المساحات الشاسعة في كل الاستادات، وبعد توجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة أن يكون هناك شكلا حضاريا لكل الاستادات، وجاءت من هنا الفكرة، والتقت وزارة الرياضة مع الشركة الوطنية استادات، وتم الاستقرار على مشروع سيتي كلوب.

وأردف الوزير قائلا: "كل الاستادات في مصر يوجد بها مساحات شاسعة غير مستخدمة، وذلك بعيدا عن استاد الكرة المملوك للمحافظة، اليوم نشهد افتتاح أول فرع في سيتي كلوب، فقد تم الانتهاء من أول فرع في زمن قياسي، الشكل الموجود هو المستهدف في كفر الشيخ هو المستهدف من التطوير".

واضاف الدكتور أشرف صبحي: "سيتي كلوب يعني نادي المدينة الموجود فيها، يوجد في أندية سيتي كلوب مراكز ثقافية بالتعاون مع أكاديمية الفنون، بالإضافة إلى أندية مخصصة للسيدات، وكذلك خدمات الأطفال المبنية على التربية المجتمعية، وكل الرياضيات والألعاب بمضمون مميز، من شكل المنشىء وطريقة الاستخدام، وثقافة الاستخدام تغيرت وسوف تتغير بشكل أكبر في الفترة المقبلة".

وأنه حديثه قائلا: "لدينا اليوم ثلاث طبقات للمنشىء الرياضي تخدم كافة المحتمع، سيتي كلوب مشروع وسطي يخدم فئة كبيرة من المصريين".

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