البدري يتابع مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا

حرص الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، علي حضور مباراة انبي وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز باستاد بتروسبورت





وتواجد مع المدير الفني بعض من أعضاء جهازه الفني أحمد أيوب المدرب العام وأنيس الشعلالي مدرب الأحمال.. ويأتي ذلك ضمن خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد في معسكر مارس المقبل





ويستعد المنتخب لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر في إطار منافسات الجولتين الرابعة والخامسة في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية.



