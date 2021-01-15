وزير الرياضة يتفقد سيتي كلوب كفر الشيخ ويعطي إشارة البدء للنادي









تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، فرع نادي سيتي كلوب كفر الشيخ لمتابعة سير الأعمال الإنشائية بالفرع وإعطاء إشارة البدء في تجهيز النادي للافتتاح.





ورافق الوزير والمحافظ، خلال جولتهما بنادي سيتي كلوب كفر الشيخ، عمرو البشبيشي نائب المحافظ، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.





وكان في استقبال الوزير والمحافظ والوفد المرافق لهما السيد محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استادات القابضة والمالكة لمشروع أندية سيتي كلوب.





وفي هذا الصدد قال الدكتور اشرف صبحي، ان جهود الوزارة مستمرة في تطوير البنية الانشائية التحتية الرياضية، وفقاً لرؤية القيادة السياسية، والتي تراعي الابعاد الاقتصادية لجميع فئات المجتمع، وذلك من خلال التعاون مع شركة استادات القابضة.









أضاف وزير الرياضة، بأن المستفيد من هذا التطوير هو المواطن، حيث سيتم تقديم خدمات رياضية واجتماعية تناسب جميع المواطنين في محافظات مصر المختلفة.





وأبدى الوزير والمحافظ إعجابه الشديد بكم الأعمال الهائل الذي يجري تنفيذه داخل فرع النادي بكفر الشيخ والذي سيكون صرحا رياضيا عظيما يخدم أهالي محافظة كفر الشيخ والمدن المجاورة لها.





من جانبه رحب محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالسيد الوزير والمحافظ مؤكدا أن شركة استادات القابضة تعمل وفق رؤية الدولة المصرية على تطوير المنشآت الرياضية في جميع محافظات مصر، لخدمة الأهالي في المحافظات، وتقديم خدمات تناظر المقدمة لأفضل أندية القاهرة والإسكندرية.





شدد كامل على أن العمل لا يتوقف ليل نهار في جميع الفروع الخمسة عشر لنادي سيتي كلوب وسيتم افتتاح الفروع تباعا لتكون متاحة للأعضاء.