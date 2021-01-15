رئيس مدينة إبشواي: بدء فعاليات الحملة الموسعة لتطهير وتعقيم كافة المنشآت والمصالح الحكومية

قال الأستاذ مراد مسعود، رئيس مدينة إبشواي، بمحافظة الفيوم، بأنه تزامنا مع إعلان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إطلاق حملة موسعة إبتداءا من اليوم لتطهير وتعقيم كافة المنشآت والمصالح الحكومية بمختلف مراكز وقري المحافظة والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة.





وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي بانطلاق حملة مكبرة بمركز ابشواي والقري التابعة لتعقيم وتطهير كافة المنشآت والمصالح الحكومية.





وأكد الأستاذ مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي، أن الحملة الموسعة شملت المدينة والقرى التابعة للمركز لتعقيم المستشفى المركزي والوحدات الصحية ومكاتب البريد وأماكن تردد المواطنين.





واستهدفت الحملة اقسام ومباني مستشفي إبشواي المركزي ومبنى الوحدة المحلية ومبنى الإدارة الزراعية وأماكن انتظار المواطنين ببنك مصر والبنك الأهلي ومكتب البريد والشوارع العامة والميادين بمدينة إبشواي، فضلا عن قيام الحملة باستهداف مبنيى وحدة طب الأسرة وماكينة الصراف الآلي ومبنى الوحدة المحلية بطبهار، وكذلك مبنى الوحدة المحلية ومحطة الرفع والوحدة الصحية ومركز الشباب ومكتب الشئون الاجتماعية والبنك الزراعي ومكتب التموين ومقر نقطة الإطفاء بالوحدة المحلية بابوكساه.





أما فيما يخص الوحدة المحلية بشكشوك فقد استهدفت الحملة مبني الوحدة المحلية وجمعية تنمية المجتمع ومدرسة شكشوك الابتدائية والمدرسة الاعدادية ومكتب البريد ومركز التعليم المدني بالإضافة لاستهداف مقر الوحدة المحلية ومكتب التموين ومكتب البريد ووحدة الشئون الاجتماعية ومخزن الدقيق والشوارع الرئيسية والفرعية بالخالدية.



