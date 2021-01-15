تنطلق بعد قليل مباراة سرس الليان والسكة الحديد بالجولة التاسعة بالقسم الثاني

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر

يدخل فريق سرس الليان اللقاء بتشكيل من احمد رزق، محمود حربى، نادر النويهى، حلمي احمد  ،سيد منير، محمود شيخه ،احمد طلعت، أحمد بديوى،احمد عصام شيكو،محمد تريكه، أحمد عبد الله ريعه.

ويتواجد في البدلاء محمد عصام ديدا، محمد سعيد، محمد صلاح، أحمد ناصر، محمد عبد الرحمن عنبة، أحمد إبراهيم، مصطفى فضل، خالد علي بيبو.

بينما يدخل فريق السكة بتشكيل يضم ابراهيم شعللها،حازم شعيب،اسامة صبحى، أحمد النحاس، المتولى محمود،امير حجازي، فتحي مجدى،
عبدالله بيكا، محمود كشلط، محمد رمزي، محمد احمد العربي.

وتواجد في البدلاء اسلام سليمان، عبد العليم السيد، أحمد ربيع،كونى امادرو، محمد عبد الرحمن ريعو، اسلام طه.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

بعد تعرضه لإصابة قوية.. نجم الأهلي يعود نهاية مارس

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ حوالي 3 ساعات

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ يوم

نجم اتلتيك بلباو: أتمنى عدم رؤية ميسي في السوبر الإسباني

منذ 18 دقيقة

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب

منذ ساعتين و 13 دقيقة

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 21 ساعة

تصريحات أسينسيو بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

منذ 41 دقيقة

كومان يفاضل بين هذا الثنائي لدعم مركز الظهير الأيسر

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة نهائي السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ يوم

تفاصيل صفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يرفض الإعارة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل -إصابة محمد بركات مدير المنتخب بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

12:29 م

تصريحات أسينسيو بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

03:07 م

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

12:13 ص

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض