تنطلق بعد قليل مباراة سرس الليان والسكة الحديد بالجولة التاسعة بالقسم الثاني





يدخل فريق سرس الليان اللقاء بتشكيل من احمد رزق، محمود حربى، نادر النويهى، حلمي احمد ،سيد منير، محمود شيخه ،احمد طلعت، أحمد بديوى،احمد عصام شيكو،محمد تريكه، أحمد عبد الله ريعه.





ويتواجد في البدلاء محمد عصام ديدا، محمد سعيد، محمد صلاح، أحمد ناصر، محمد عبد الرحمن عنبة، أحمد إبراهيم، مصطفى فضل، خالد علي بيبو.





بينما يدخل فريق السكة بتشكيل يضم ابراهيم شعللها،حازم شعيب،اسامة صبحى، أحمد النحاس، المتولى محمود،امير حجازي، فتحي مجدى،

عبدالله بيكا، محمود كشلط، محمد رمزي، محمد احمد العربي.





وتواجد في البدلاء اسلام سليمان، عبد العليم السيد، أحمد ربيع،كونى امادرو، محمد عبد الرحمن ريعو، اسلام طه.



