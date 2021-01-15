نجم ريال مدريد: نشعر بالحزن والغضب

أعرب نجم ريال مدريد عن استيائه الشديد بعد الخسارة من أتلتيك بلباو في السوبر الإسباني.





وقال لاعب ريال مدريد ماركو أسينسيو، عقب إقصاء فريقه من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيك بلباو إن الفريق يشعر بـ"الحزن والغضب" بسبب الهزيمة.





وقال أسينسيو في تصريحات لمحطة موفيستار عقب الهزيمة أمام بلباو 1-2: "لعبوا بشكل جيد ونحن واجهنا مشكلات في البداية، كان الأمر معقداً، نشعر بالحزن والغضب لأننا كنا نريد التأهل ولكن هذه هي كرة القدم وعلينا المضي قدماً".

ورغم الهزيمة أشار أسينسيو إلى أن فريقه لديه أهداف أخرى الآن عليه أن يركز عليها.



