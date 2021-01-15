تعرف على قصة البابا غبريال في تذكار رحيله

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدا بتذكار رحيل البابا غبريال الخامس البطريرك الثامن والثمانون من بطاركة الكرازة المرقسية.

كان هذا الأب من رهبان دير القديس العظيم الأنبا صموئيل المعترف وسار في حياة الرهبنة بسيرة فاضلة حتى لقَّبه إخوته الرهبان باسم غبريال الأمجد.

وفاحت سيرته العطرة لذلك تنبَّأ عنه سلفه البابا متاؤس الأول أنه سيصير بطريركًا بعده، وحينما اجتمع الأساقفة والأراخنة لاختيار بابا الإسكندرية تذكَّروا هذه النبوة فرسموه بطريركًا في 26 برموده سنة 1125 للشهداء ( 1409م.

اشتهر هذا البابا بالبساطة والتقشف فكان يفتقد شعبه سيرًا على الأقدام. وقد نالته شدائد كثيرة فبذل مجهودًا كبيرًا في تثبيت الشعب على الإيمان واهتم بعمارة الكنائس التي تهدَّمت.

وكان هذا البابا رسول سلام بين سلطان مصر وملوك الحبشة. واهتم بالطقوس الكنسية ووضع لها كِتَابًا.

ولما أكمل جهاده الصالح تنيَّح بسلام ودُفن بإكرام في كنيسة القديسة العذراء ببابلون الدرج بمصر القديمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

البابا غبريال

أخبار تهمك

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ يوم

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 20 ساعة

نجم اتلتيك بلباو: أتمنى عدم رؤية ميسي في السوبر الإسباني

منذ 17 دقيقة

عاجل -إصابة محمد بركات مدير المنتخب بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

بعد تعرضه لإصابة قوية.. نجم الأهلي يعود نهاية مارس

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات أسينسيو بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

منذ 40 دقيقة

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل صفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 12 ساعة

كومان يفاضل بين هذا الثنائي لدعم مركز الظهير الأيسر

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب

منذ ساعتين و 12 دقيقة

نجم الأهلي يرفض الإعارة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة نهائي السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الكنيسة تحتفل بذكرى رحيل بطريرك القسطنطينية

اليوم.. "الأرثوذكسية" تحتفل بتذكار نياحة القديسة العذراء مريم

الكنيسة القبطية تحيي تذكار رحيل القديس إيلاريون الكبير

اليوم.. الكنيسة القبطية تحيي تذكار رحيل البابا غبريال السادس

القديس كيرلس الرابع.. تعرف على قصته وأسباب احتفال الكنيسة به

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بتذكار رحيل مؤسس الرهبنة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

12:29 م

تصريحات أسينسيو بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

03:07 م

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

12:13 ص

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض