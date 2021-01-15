حريق إثر انفجار أسطوانة غاز بمخبز بلدي في أبو تشت (صور)

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
انفجرت أسطوانة غاز، خاصة بمخبز بلدي في قرية القارة بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، دون وجود خسائر بشرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارا يفيد انفجار أسطوانة غاز،
حيث تبين أن الحريق بفرن للخبز البلدي ملكيه محمد حسين عبد الراضي، من قريه الحاج سلام
وأن سبب الحريق انفجار أنبوبة بوتاجاز خاصه بالفرن.

وتم السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
حريق إثر انفجار أسطوانة غاز بمخبز بلدي في أبو تشت (صور)
حريق إثر انفجار أسطوانة غاز بمخبز بلدي في أبو تشت (صور)
حريق إثر انفجار أسطوانة غاز بمخبز بلدي في أبو تشت (صور)
حريق إثر انفجار أسطوانة غاز بمخبز بلدي في أبو تشت (صور)
حريق إثر انفجار أسطوانة غاز بمخبز بلدي في أبو تشت (صور)
حريق إثر انفجار أسطوانة غاز بمخبز بلدي في أبو تشت (صور)

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