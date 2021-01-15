برلمانية: اختيار رؤساء اللجان النوعية يوم سعيد للنوب (فيديو)

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، إن الانتهاء من اختيار رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان يعد يوما سعيدا للنواب، موضحة أن الاختيار تم في أجواء يسودها الديمقراطية.

وأشارت "أميرة صابر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "سي بي سي اكسترا"، اليوم الجمعة، إلى أن 10 نواب ينتمون لتنسيقية شباب الأحزاب حظوا بمقاعد ما بين أمين سر ومناصب هامة داخل اللجان النوعية، حيث تعد ثقة النواب في الشباب والمرأة في انتخابات اللجان النوعية أمر مبشر.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هناك تنوع كبير داخل تشكيل اللجان النوعية داخل البرلمان، ووجود الشباب داخل المجلس سيكون له ثقل.

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