تشكيل وحكام مباراة زد ومنتخب السويس بالقسم الثاني

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:31 م
مظاليم
مظاليم
لؤي ماجد
يخوض فريق زد لقاء منتخب السويس بعد قليل بالجولة التاسعة للقسم الثاني بتشكيل مكون من  وليد توفيق - محمد أحمد (كماتشو) - إسلام رمضان - عمر رجب - شريف أشرف - كريم بدير - يوسف حسن - كليف مانديرا عمر محمد - محمد حمدي - نانا انطوي. 

بدلاء زد: سعيد محمود - حسني زكي - إسلام خالد (الفار) - رضا الويشي - رجب حسن - إسلام عبد الغني - محمد محمود - أحمد عادل - علي جمال. 

تشكيلة منتخب السويس: محمود أحمد (كوكو) - كريم يكن - إبراهيم بكر - أحمد فتحي - أحمد سيد - أحمد فتحي - عماد علاء - رفعت طارق - أحمد حسين - أبو النصر حلمي.

بدلاء منتخب السويس: محمد عاطف - أحمد زغلول - أحمد فوزي - يوسف محمد - مصطفي علي - محمد محمود - محمد علاء - محمود علي - مصطفي حافظ.

طاقم تحكيم المباراة:

نادر قمر الدولة (حكم ساحة)
ايمن دعبس (مساعد أول)
أحمد يوسف (مساعد ثاني)
محمد إسماعيل (حكم رابع)

يسري عرفة (مراقب المباراة) 
عزت الكاشف (مراقب الحكام)

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