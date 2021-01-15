تشكيل وحكام مباراة زد ومنتخب السويس بالقسم الثاني
الجمعة 15/يناير/2021 - 02:31 م
لؤي ماجد
يخوض فريق زد لقاء منتخب السويس بعد قليل بالجولة التاسعة للقسم الثاني بتشكيل مكون من وليد توفيق - محمد أحمد (كماتشو) - إسلام رمضان - عمر رجب - شريف أشرف - كريم بدير - يوسف حسن - كليف مانديرا عمر محمد - محمد حمدي - نانا انطوي.
بدلاء زد: سعيد محمود - حسني زكي - إسلام خالد (الفار) - رضا الويشي - رجب حسن - إسلام عبد الغني - محمد محمود - أحمد عادل - علي جمال.
تشكيلة منتخب السويس: محمود أحمد (كوكو) - كريم يكن - إبراهيم بكر - أحمد فتحي - أحمد سيد - أحمد فتحي - عماد علاء - رفعت طارق - أحمد حسين - أبو النصر حلمي.
بدلاء منتخب السويس: محمد عاطف - أحمد زغلول - أحمد فوزي - يوسف محمد - مصطفي علي - محمد محمود - محمد علاء - محمود علي - مصطفي حافظ.
طاقم تحكيم المباراة:
نادر قمر الدولة (حكم ساحة)
ايمن دعبس (مساعد أول)
أحمد يوسف (مساعد ثاني)
محمد إسماعيل (حكم رابع)
يسري عرفة (مراقب المباراة)
عزت الكاشف (مراقب الحكام)