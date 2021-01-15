وزير الأوقاف ومحافظ أسوان يشهدان ختام فعاليات الدورة التثقيفية للأئمة (صور)

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، ختام فعاليات الدورة التثقيفية للأئمة، والتي تهدف إلى تأهيل الأئمة وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية تجاه علوم القرآن والسنة النبوية ومختلف القضايا الدينية الراهنة.

وجاء ذلك في إطار العيد القومي لأسوان ومرور 50 عاما على إفتتاح السد العالي.

وفي ختام فاعليات الدورة التثقفية تم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان بشأن تدريب الأئمة والواعظات.

وعقب ذلك قام وزير الأوقاف بإلقاء خطبة الجمعة بعنوان " فريضة الزكاه وأثارها في تحقيق التوازن المجتمعي " من داخل أروقه المسجد الجامع بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالإضافة إلى لفيف من القيادات الجامعية والأمنية والدينية والتنفيذية والمجتمعية.

وأكد الدكتور محمد مختار في الخطبة على أهمية الألتزام بفريضة الزكاة بإعتبارها أحد أركان الإسلام الخمسة وأثرها فى تحقيق التوازن المجتمعى من خلال سد حوائج الفقراء والمحتاجين وتفريج كربهم وخاصة وقت الأزمات والجوائح لافتًا إلى أنه يستحب أخراج الزكاة عند الكروب والشدائد وتدبير العلاج واللقاحات للفقراء.

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية الشكر للدكتور محمد مختار جمعه لحرصه المستمر على مشاركة أهالى المحافظة بالعيد القومى، بجانب الجهود المتواصلة التى تقدمها الوزارة وهيئة الأوقاف المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى تعود بالخير والنفع على المواطن الأسوانى، فضلًا عن دورها الهام فى التوسع لإنشاء وعمارة المساجد ودور العبادة حيث شهدت المحافظة خلال الفترة الأخيرة إفتتاح 18 مسجد بمختلف القرى والمدن.

كما أشاد محافظ أسوان بالجهود المتواصلة لوزارة الأوقاف وحرصها المستمر على تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية وغيرها من الأنشطة التى تهدف إلى مواكبة التطور وتساهم فى تجديد الخطاب الدينى ونشر تعاليم الدين الوسطية والسمحة وتحقيق السلام والتعايش السلمى بين جميع أطياف المجتمع المصرى الأصيل.
وزير الأوقاف ومحافظ أسوان يشهدان ختام فعاليات الدورة التثقيفية للأئمة (صور)
وزير الأوقاف ومحافظ أسوان يشهدان ختام فعاليات الدورة التثقيفية للأئمة (صور)
وزير الأوقاف ومحافظ أسوان يشهدان ختام فعاليات الدورة التثقيفية للأئمة (صور)
وزير الأوقاف ومحافظ أسوان يشهدان ختام فعاليات الدورة التثقيفية للأئمة (صور)
وزير الأوقاف ومحافظ أسوان يشهدان ختام فعاليات الدورة التثقيفية للأئمة (صور)
وزير الأوقاف ومحافظ أسوان يشهدان ختام فعاليات الدورة التثقيفية للأئمة (صور)
وزير الأوقاف ومحافظ أسوان يشهدان ختام فعاليات الدورة التثقيفية للأئمة (صور)
وزير الأوقاف ومحافظ أسوان يشهدان ختام فعاليات الدورة التثقيفية للأئمة (صور)

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