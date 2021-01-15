وزير الأوقاف ومحافظ أسوان يشهدان ختام فعاليات الدورة التثقيفية للأئمة (صور)

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، ختام فعاليات الدورة التثقيفية للأئمة، والتي تهدف إلى تأهيل الأئمة وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية تجاه علوم القرآن والسنة النبوية ومختلف القضايا الدينية الراهنة.





وجاء ذلك في إطار العيد القومي لأسوان ومرور 50 عاما على إفتتاح السد العالي.





