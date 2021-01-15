الذهب يعوض خسائره ويرتفع 3 جنيهات في منتصف التعاملات

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:17 م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
الفجر الاقتصادي
اتجه الذهب اليوم الجمعة 15 -1 -2021 إلى الارتفاع لتعويض بعض خسائره خلال الأيام الماضية.

ورصدت الفجر أسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة والتي جاءت  كالتالي:
أسعار الذهب اليوم:
 
عيار 18 سجل 697 جنيها.
 
عيار 21 سجل 813 جنيها.
 
عيار 24 سجل 929 جنيها.
 
الجنيه الذهب 6504 جنيها.
 
أونصة الذهب 1858 دولارا.
 
 
السعر العالمي للذهب:

تحولت أسعار الذهب للتراجع بنهاية تعاملات أمس الخميس، مع صعود الأسهم وعوائد السندات الأمريكية.



وعاود عائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات الارتفاع أعلى 1.1 بالمائة، مع ترقب الإعلان المتوقع اليوم للرئيس المنتخب جو بايدن بشأن حزمة التحفيز المالي.

ولم يستفد المعدن الأصفر من البيانات السلبية التي كشفت عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 5 أشهر، وسط تزايد إصابات كورونا.

 

في حين ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.2 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1851.40 دولار للأوقية.

 

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 1852.60 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 90.23.

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