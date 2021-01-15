بالصور.. مجلس مدينة بنها يشن حملة على المقاهي ويرفع الإشغالات

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
شنت الاجهزة التنفيذية، بمجلس مدينة بنها، اليوم الجمعة، حمله قادها المهندس علي عبدالستار رئيس المدينة، بالتنسيق مع الإشغالات، وشرطة المرافق.

استهدفت الحملة المقاهي، والكافتيرات بالمدينة، للتفتيش على مدى تنفيذ الإجراءات الوقائية، ومنع تقديم الشيشة، وأسفرت الحملة عن ضبط مقهى يقدم الشيشة، وجرى على الفور مصادرة كافة الشيش، وغلق المقهى، وتحرير محضر لصاحبه.

وتابع رئيس مدينة ومركز بنها أعمال التطهير للحد من انتشار فيروس كورونا، وشنت الوحدة المحلية حملة تطهير حفاظا على الصحة العامة للمواطنين المترددين على الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها، وكذا تطهير بعض المصالح الحكومية.
بالصور.. مجلس مدينة بنها يشن حملة على المقاهي ويرفع الإشغالات
بالصور.. مجلس مدينة بنها يشن حملة على المقاهي ويرفع الإشغالات
بالصور.. مجلس مدينة بنها يشن حملة على المقاهي ويرفع الإشغالات
بالصور.. مجلس مدينة بنها يشن حملة على المقاهي ويرفع الإشغالات
بالصور.. مجلس مدينة بنها يشن حملة على المقاهي ويرفع الإشغالات
بالصور.. مجلس مدينة بنها يشن حملة على المقاهي ويرفع الإشغالات

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