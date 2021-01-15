ضبط كميات من اسطوانات أكسجين قبل بيعها بالسوق السوداء بالقليوبية

Advertisements

ضبطت مباحث التموين في القليوبية صاحب شركة لتجارة، وتوزيع الغازات الصناعية يقوم بتجميع اسطوانات الأكسجين وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء، والاستفادة من فارق السعر مستغلًا الظروف الراهنة، وجرى التحفظ على 48 اسطوانة مملوءة، و12 اسطوانة أخرى فارغة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر العربي مدير الأمن، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد بقيام صاحب شركة لتجارة وتوزيع الغازات الصناعية، بتجميع إسطوانات الأكسجين وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء، والاستفادة من فارق السعر مستغلًا الظروف الراهنة.



جرى شن حملة مكبرة قادها رئيس مباحث التموين، وجرى ضبط صاحب الشركه وعثر بحوزته على 48 اسطوانة مملؤة بالأكسجين وعدد 12 اسطوانة أكسجين فارغة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.