بحضور وزير السياحة والأثار ومحافظ أسوان.. افتتاح معبد إيزيس بعد الانتهاء من مشروع ترميمه

افتتح، صباح اليوم الجمعة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، والسيد عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان، وممثلي غرفة المنشآت الفندقية، معبد إيزيس بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية به، لتحسين تجربة الزيارة والخدمات المقدمة.





واستمعا الوزير والمحافظ إلى شرح مفصل من السيدة إيمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية، عن ما تم من أعمال لتطوير الخدمات السياحة بالمعبد حيث تم وضع لوحات تفسيرية وإرشادية وخريطة بالمقاصد السياحية بالمحافظة ولوحات بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتوفير مطوية عن المعبد باللغتين العربية والإنجليزية. كما تم عمل QR code لتحويل الزائر علي صفحة معبد إيزيس علي الموقع الإلكتروني للوزارة لمزيد من المعلومات والصور عنه..





وأوضح الدكتور مصطفي وزيري أن أعمال ترميم المعبد شملت ترميم الأرضيات والأعمدة وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش ووضع نوافذ سلك لعدم دخول الطيور مرة أخرى، هذا بالإضافة إلى ترميم وتنظيف النقوش الموجودة على مدخل قدس الأقداس، وإزالة السناج الموجودة بسقفها، كما تم تنظيف الرسوم والألوان الموجودة على مدخل المعبد والباب الجانبي، وصيانة موائد القرابين الموجودة بصالة الأعمدة.





وخلال الافتتاح توجه الدكتور خالد العناني بالشكر للأثريين والمرممين على ما بذلوه من جهد كبير في ترميم معبد إيزيس وتطوير ورفع الخدمات السياحية به،





كما وجه الشكر لجميع الأثريين والمرممين المصريين على إخلاصهم وتفانيهم في العمل، وعملهم دون توقف رغم الظروف الصعبة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مما أثمر عن العديد من الاكتشافات الأثرية الكبيرة، بالإضافة إلى افتتاح عدد كبير من المشروعات السياحية الأثرية الهامة والكبرى من إنشاء وتطوير متاحف وترميم مواقع أثرية بمختلف محافظات الجمهورية.. يأتي هذا الافتتاح في إطار زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة أسوان لإطلاق مبادرة "شتي في مصر" في أول أيامها، اليوم الجمعة، من أسوان أقصي المدن جنوبا في صعيد مصر والذي يتزامن أيضا مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسوان، ومرور ٥٠ عاما على بناء السد العالي.. وعقب ذلك، توجه الدكتور خالد العناني لزيارة تفقدية لمتحف النوبة.





والتقى ببعض السائحين بالمتحف من البرازيل وأمريكا، والذين أكدوا على حرصهم على المجئ الي مصر وخاصة أسوان للاستمتاع بجوها المشمش والدافئ ومشاهدة المعالم الأثرية بها والتعرف علي الحضارة المصرية العريقة، مؤكدين على ان مصر تعد بالنسبة لهم دولة آمنة للزيارة بفضل الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها بالمطارات والفنادق والمطاعم والمتاحف والمواقع الأثرية





كما التقى وزير السياحة والآثار بأصحاب الحرف التراثية بأسوان الذين حرصوا على الحديث معه واستعراض مشغولاتهم اليدوية التراثية ذات الالوان الزاهية والمعروفة بمدينة أسوان.





وقام أمس الخميس وزير السياحة والآثار، ووزير الأوقاف، ومحافظ أسوان بجولة تفقدية لمشروعات التطوير والتجميل الجارية بمنطقة السوق السياحي وميدان المحطة وبلازا درة النيل.





وحرص الدكتور خالد العناني على أن تبدأ أولي جولاته بالمدينة بزيارة السوق السياحي، للقاء أصحاب البازارات، والاستماع إلى مشاكلهم والتحديات التي تواجههم.





كما حدثهم الوزير عن مبادرة " شتي في مصر"، والتي أطلقتها الوزارة ووزارة الطيران المدني بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، وأهميتها في تنشيط حركة السياحة الداخلية.



