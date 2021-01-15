إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى كوبرى النيل ببنى سويف

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

شهد كوبرى النيل القديم بمدينة بنى سويف اليوم الجمعة انقلاب سيارة ملاكى ووقوع إصابات تم نقلها إلى المستشفى الجامعى.
وأصيب شخصان فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى كوبرى النيل بمدينة بنى سويف اتجاة الشرق.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى كوبرى النيل وعلى الفور دفع مرفق اسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ
واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى محمد محروس عبد المومن 19 سنة مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى و
وعبدالسلام عبدالعال 27 سنة مصاب جروح وكدمات متفرقه
تم تقديم العلاج اللازم داخل قسم الاستقبال بالمستشفى

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