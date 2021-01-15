لرفضها الزواج منه.. أجهزة الأمن تكشف ملابسات تشويه وجه فتاة باوسيم

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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات ما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي متضمنًا تعدى أحد الأشخاص على فتاة بسلاح أبيض.





بالفحص أمكن تحديد هوية المعنيان بالخبر وهما المجني عليها فتاة، مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال الجيزة) والمشكو في حقه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بذات دائرة المركز، وأنه أثناء سير المجني عليها بمنطقة سكنها قام المشكو في حقه بالتعدى عليها بسلاح أبيض " كتر " محدثًا إصابتها بجروح قطعية وذلك لسابقة رفض أهليتها خطبتها له وإرتباطه بها.





وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة.





وتم تكليف قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الإحيتاجات الخاصة لتقديم الدعم النفسى والقانونى للمجنى عليها.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.