صحة بنى سويف تحرر 20 محضرا لمنشآت غذائية وتعدم منتجات فاسدة

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف حملة مكبرة على المنشآت الغذائية فى نطاق مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف، حررت خلالها 20 محضر لمنشآت غذائية واعدمت منتجات فاسدة.

و كلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزاره الصحه ببنى سويف الدكتوره أمنيه أحمد حسن مدير الوقائى بالمديرية بتكثيف الرقابة على اماكن عرض وبيع الاغذية في إطار اهتمام مديريه الصحه ببني سويف بتكثيف المتابعه المستمره علي الاسواق

قام مكتب مراقبة الاغذية بالادارة الصحية بسمسطا بعمل حملة على محلات بيع الاغذية والمخابز وأسفر المرور علي 15 منشاة غذائية، اعدام 57 كجم ملح سياحات وشبيسي مخلفات مصانع غير صالح للاستهلاك كما تم سحب 30 عينة اغذية مختلفة وتحرير 20 محضر مخالفات الاشتراطات الصحية.

شارك فى الحملة دكتورة رشا خليفة علي المدير الوقائي بالإدارة بمدينة سمسطا ومسعد ابراهيم ومحمد سمري ومحمد كمال ونصير فيلبس ومحمد عبدالناصر من إدارة سمسطا الصحية

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