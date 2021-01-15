سفير مصر بواشنطن: إيران تسعى لتدمير الأصول المملوكة للدول العربية

قال السفير معتز زهران، سفير مصر بواشنطن، إننا شهدنا أن برنامج السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية الجديدة تضع إيران في موقع بارز في ظل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وهو الاتفاق الذي لم يكن فعالا نظرا لأن إيران استمرت في زيادة برنامجها النووي.





ونبه السفير إلى أن مصر ترى أن الملف النووي ليس هو وحده المشكلة بالنسبة لسلوك إيران في المنطقة وإنما كذلك تدخل إيران ومساعيها لتدمير الأصول المملوكة للدول العربية فى أنحاء المنطقة وهو ما يجب مواجهته



