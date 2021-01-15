بتكلفة 11.5 مليون جنيه.. إفتتاح 4 مساجد بعد إحلالها وتجديدها ببني سويف (صور)

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

أفتتحت مديرية أوقاف بنى سويف، اليوم الجمعة، 4 مساجد جديدة في 3 مراكز بالمحافظة بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف وطبقًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في إعمار المساجد والافتتاحات التي تتوالى.

وقال الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة أوقاف بنى سويف إنه تم افتتاح 4 مساجد جديدة وهى الحاج عيد بقرية الميمون بمركز الواسطى، والمختار بعزبة عوض عيان، ونجع عواد بقرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر، والسلام بعزبة الصعايدة بقرية مازورة بمركز سمسطا على مساحة ألف و100 متر بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه لترتفع عدد المساجد والتي تم افتتاحها منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن إلى 32 مسجدا.

وأكد "نظير" أن الافتتاحات تأتى من حرص وزارة الأوقاف على إعمار مساجد الله، فيما تقوم لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف لمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلى إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة الشخصية "المصلية" ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه بإفتتاح المساجد الاربعة، يرتفع عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن إلى 32 مسجدًا بكافة أرجاء المحافظة وطبقا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في إعمار المساجد والإفتتاحات التي تتوالى.
بتكلفة 11.5 مليون جنيه.. إفتتاح 4 مساجد بعد إحلالها وتجديدها ببني سويف (صور)
بتكلفة 11.5 مليون جنيه.. إفتتاح 4 مساجد بعد إحلالها وتجديدها ببني سويف (صور)
بتكلفة 11.5 مليون جنيه.. إفتتاح 4 مساجد بعد إحلالها وتجديدها ببني سويف (صور)
بتكلفة 11.5 مليون جنيه.. إفتتاح 4 مساجد بعد إحلالها وتجديدها ببني سويف (صور)
بتكلفة 11.5 مليون جنيه.. إفتتاح 4 مساجد بعد إحلالها وتجديدها ببني سويف (صور)
بتكلفة 11.5 مليون جنيه.. إفتتاح 4 مساجد بعد إحلالها وتجديدها ببني سويف (صور)
بتكلفة 11.5 مليون جنيه.. إفتتاح 4 مساجد بعد إحلالها وتجديدها ببني سويف (صور)
بتكلفة 11.5 مليون جنيه.. إفتتاح 4 مساجد بعد إحلالها وتجديدها ببني سويف (صور)
بتكلفة 11.5 مليون جنيه.. إفتتاح 4 مساجد بعد إحلالها وتجديدها ببني سويف (صور)
بتكلفة 11.5 مليون جنيه.. إفتتاح 4 مساجد بعد إحلالها وتجديدها ببني سويف (صور)

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