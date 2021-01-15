بالصور.. افتتاح مسجد الشبان ببنها

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افتتحت وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم الجمعة، مسجد الشبان ببنها بعد تجديده بحضور مصطفى عبدالحميد فرج نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان والممثل القانوني.



و ألقى خطبة الجمعة، الدكتور محمد نصار مدير المكتب الفني بقطاع المديريات بوزارة الأوقاف.



وتناولت خطبة الجمعة، فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي، حيث قال خطيب الجمعة إن الزكاة هي ركن من اركان الاسلام الخمسه ولها فضل كبير في إرساء مبادئ التضامن، وللتكافل الاجتماعي في المجتمع وجزء منها يمثل الصدقات التي تطهر النفس وتقي الإنسان وتمحو السيئات وجاء ذكرها بعد الصلاة لأهميتها.



الزكاة تقيم المجتمع على اسس من التراحم من خلال اكعام الطعام وافشاء السلام، لأن الزكاة ذكرت بعد الصلاة لأنها فضلها كبير ولاتجوز الصلاة بدون زكاة حتى تكتمل صلاة المسلمين.



أضاف أن الزكاة هي شكر عملي لله على نعمه وافضاله مشيرا ان بناء وعمارة المساجد من اهم اعمال الخير، حيث أن المسجد هو اجتماع للمسلمين في السلم والحرب ونشر رسالة الله للعالمين.



وشدد خطيب الجمعة على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل ماتشهده البلاد من ظروف خاصة، مؤكدًا أن المساجد يجب أن تكون أول مكان تنطلق منه دعوات الالتزام والحفاظ على الارواح وللوقاية من الوباء.