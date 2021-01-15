سفير مصر بواشنطن: أحداث الكونجرس الأمريكي كانت صادمة

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
صرح سفير مصر بواشنطن معتز زهران، بأن التطورات الأخيرة في أمريكا وأحداث الكونجرس كانت محزنة وصادمة لمصر وللعالم كله، وربط بين ما حدث بأمريكا وما شهدته مصر سابقا من رغبة لدى بعض الجماعات المتطرفة للاستفادة من المظاهرات واسعة النطاق لتحويلها إلى احتجاجات عنيفة وفوضى وخروج عن القانون، وفي الحالة المصرية جماعة الإخوان.

ولفت زهران، خلال مشاركته كضيف فى حوار افتراضى بالفيديو مع المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية ـ العربية، إلى أن ما حدث فى الحالة الأمريكية، هو ما حدث في الحالة المصرية أيضا، حيث كانت هناك مشاعر وطنية واسعة النطاق للوحدة بين الشعب وهو ما أعقب حالة الفوضى وجعلت الشعب كله يتكلم بصوت واحد ضد جميع من كانوا يثيرون مثل تلك الأعمال العنيفة والإرهاب.

وأشار، إلى أنه من خلال تلك الأحداث المحزنة في الولايات المتحدة وما شهدته مناطق أخرى من أحداث مماثلة هناك بعض الدروس المستفادة من أهمها أن الحقوق والحريات بوجه عام ليست مطلقة بل هي مرتبطة بضمان حقوق أخرى وكذلك بتحقيق النظام والأمن والسلم العام.

وأوضح أن الأمن له أهمية كبرى للحفاظ على الاحتجاج السلمي وكذلك لحماية المؤسسات السيادية والأمن القومي ضد المتطرفين الذي يسعون للنفاذ إلى صفوف مثيري الشغب.

وردا على سؤال بشأن " معاهدات إبراهيم" للسلام مع إسرائيل وعدد من الدول العربية وكيف تنظر مصر لقضية السلام في المنطقة، قال السفير معتز زهران سفير مصر بواشنطن إن مصر كانت أول من رحب باتفاقيات السلام بتطبيع العلاقات مع إسرائيل من جانب دول الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

كما أشار إلى أن مصر حرصت على دعم السلام في المنطقة منذ أكثر من أربعين عاما حين كنا أول من دعا للسلام ونشره في المنطقة منذ البداية وهو ما أدى إلى اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل بعد ستة عشر عاما ثم بعد ستة وعشرين عاما كانت الاتفاقيات مع دول عربية أخرى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ترامب بايدن امريكا الكونجرس

أخبار تهمك

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ ثلث ساعة

"ريان" يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام إنبي

منذ 34 دقيقة

كومان يفاضل بين هذا الثنائي لدعم مركز الظهير الأيسر

منذ حوالي 10 ساعة

بعد تعرضه لإصابة قوية.. نجم الأهلي يعود نهاية مارس

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تفاصيل صفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ يوم

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلي يرفض الإعارة

منذ حوالي 8 ساعات

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن حقيقة عقوبات من الشركات الراعية للأهلي قبل خوض مونديال الأندية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

تشكيل بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب

منذ 41 دقيقة

راشفورد: أتعامل حاليا بذكاء بعد نصيحة مورينيو

منذ ساعتين و 46 دقيقة

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة نهائي السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

12:29 م

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

12:13 ص

تشكيل بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب

01:35 م

"ريان" يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام إنبي

01:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض