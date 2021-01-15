تصريح مثير من نجم أتلتيك بلباو بعد التأهل لنهائي السوبر الإسباني

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
صرح إنييغو مارتينيز لاعب أثلتيك بلباو عقب إقصاء ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، إنه يتمنى ألا يتمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي، من الوصول للنهائي المقرر يوم الأحد، ليكون للفريق الباسكي "المزيد من الخيارات" للفوز.


وبعد فوز فريقه بنتيجة (2-1) على ريال مدريد في المباراة التي أقيمت الخميس، قال مارتينيز: "ستكون مباراة أخرى صعبة أمام خصم كبير عانينا أمامه على أرضنا في الليغا، نتمنى ألا يتمكن ليو من اللحاق باللقاء، فبذلك سيكون لدينا المزيد من الخيارات".


وأكد اللاعب أن هذا الانتصار يمثل "فرحة كبيرة بعد المعاناة الكبيرة أمام فريق مثل الريال".
وأضاف قائلا إنه "بالعمل والتضحية حققنا ما كنا نصبو إليه وهو الوصول للنهائي".

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