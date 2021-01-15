البنتاجون يحقق في سياسته الداخلية لمنع وجود عنصريين ومتطرفين بصفوفه

أعلنت هيئة الرقابة الداخلية في البنتاغون أنها ستحقق فيما إذا كانت تتخذ إجراءات مناسبة لمنع الأشخاص العنصريين والذي يؤمنون بتفوق العرق الأبيض والمتطرفين من الانضمام إلى الجيش.

وقال مكتب المفتش العام في رسالة وجهها إلى كبار مسؤولي البنتاغون، إن "هدفنا يتمثل في تحديد مدى تنفيذ وزارة الدفاع والخدمات العسكرية للسياسات والإجراءات التي تحظر الدعوة والمشاركة المتعلقة بعقيدة أو أيديولوجية العصابات الفوقية أو المتطرفة أو الإجرامية أو أسبابها من قبل الأفراد العسكريين في الخدمة الفعلية"، مشيرا إلى أن "المكتب يخطط لبدء التحقيق هذا الشهر".

وقد وجه القائم بأعمال وزير الدفاع كريس ميللر، ببدء المراجعة بعد التقارير التي تفيد بأن أفرادا في الخدمة الفعلية والسابقة شاركوا باقتحام مبنى الكابيتول والذي أدى إلى مقتل 5 أشخاص الأسبوع الماضي.