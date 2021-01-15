بالصور.. أيتن عامر تدخل عالم الغناء ب"بناقص"









تستعد الفنانة أيتن عامر، لمفاجأة جمهورها الذي طالما عشقها كممثلة، بالدخول لعالم الغناء الإحترافي للمرة الأولى بالتعاون مع لايف ستايلز ستديوز، وذلك عقب مطالبات عديدة من قبل محبيها للتوجه للغناء، لما تتمتع به من صوت مميز، وخفة ظل كبيرة .













وتبدء أيتن مسيرتها الغنائية، بأغنية تحمل عنوان "بناقص"، تتعاون فيها مع الملحن الكبير وليد سعد، الذي أكد أن الأغنية ستكون بداية قوية لها، وتكتمل المفاجأة بتوزيع: ياسر أنور.















