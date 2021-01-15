بالصور.. أيتن عامر تدخل عالم الغناء ب"بناقص"

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي


تستعد  الفنانة أيتن عامر، لمفاجأة جمهورها الذي طالما عشقها كممثلة، بالدخول لعالم الغناء الإحترافي للمرة الأولى بالتعاون مع لايف ستايلز ستديوز، وذلك عقب مطالبات عديدة من قبل محبيها للتوجه للغناء، لما تتمتع به من صوت مميز، وخفة ظل كبيرة .



وتبدء أيتن مسيرتها الغنائية، بأغنية تحمل عنوان "بناقص"، تتعاون فيها مع الملحن الكبير وليد سعد، الذي أكد أن الأغنية ستكون بداية قوية لها، وتكتمل المفاجأة بتوزيع: ياسر أنور.




وتتولى المخرجة بتول عرفة مهمة إخراج فيديو كليب " بناقص" الذي من المقرر أن تبدء في تصويره خلال الأيام القادمة، مؤكدة أنها تعمل على قدماً وساق، لإخراج عملاً مختلف يليق بالمفاجأة الكبيرة التي تعدها أيتن لجمهورها، والتي تدعمها الشركة المنتجة بشكلاً كبير، لتحمسها لتقديم كل ما عن مميز ومختلف.

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