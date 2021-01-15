هاني الناظر يوجه نصيحة عاجلة للمتعافين من كورونا

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قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا واستشاري الأمراض الجلدية، إن تساقط الشعر أكثر الأعراض شيوعا لدى المتعافين من فيروس كورونا، حيث اشتكى عدد من المتعافين سواء سيدات أو رجال من تساقط الشعر بعد الشفاء.



وأشار "الناظر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن سقوط الشعر بعد التعافي سببه نشاط الجهاز المناعي بشدة أثناء الإصابة، لافتا إلى أنه تم ملاحظة أن بعض المتعافين يظهر لديهم طفح جلدي، تشبه الحساسية، ويصاحبها حكة.



وأضاف أن هناك متعافين أصيبوا بتورم في الأطراف، موضحا أن هذه الأعراض ليس لها علاقة ببروتكول العلاج، ومعظم الحالات اختفت لديهم هذه الأعراض بعد نحو 6 أيام بأدوية بسيطة، مشددا على ضرورة أن يشرب المتعافي من كورونا 3 لتر من المياه يوميا.

