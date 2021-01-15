عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

أعلن أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية المقرر لها فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، انسحابه رسميًا من البطولة بسبب جائحة كورونا المستجد.





وخاطب نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة، يخطره خلاله بالانسحاب الرسمي من البطولة.





وأكد أوكلاند في خطابه، أنه فى ضوء جائحة كورونا وتدابير الحجر الصحى التى تتطلبها سلطات نيوزيلندا، لن يتمكن النادى من المشاركة فى كأس العالم للأندية التى تقام فى مدينة الدوحة قطر خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير.





وقال فيفا فى بيان رسمى، "على الرغم من التبادلات المنتظمة بين فيفا والنادى والاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم في الأيام الأخيرة، إلا أن متطلبات سلطات نيوزيلندا فيما يتعلق بالعزل والحجر الصحي تتجاوز اختصاص الفيفا، وبالتالى فلم يكن من الممكن الوصول إلى حل".





وينفذ فيفا بالتعاون مع السلطات القطرية بروتوكول طبي وأمني شامل يوفر الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المسابقة.





ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام البطولة خلال الفترة من 1 فبراير المقبل حتى 11 من نفس الشهر.



