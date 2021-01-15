كيف تتابع الصحة حالات العزل المنزلي؟

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن خطوات عن متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد تحت شعار 100 مليون صحة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.



وترصد "الفجر" في السطور التالية التفاصيل الكاملة لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد:



هدف المبادرة



أوضح الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، أن مبادرة 100 مليون صحة تستهدف متابعة الحالات البسيطة المصابة بكورونا إكلينيكيًا، الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصهم بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد أو من خلال خيم الفرز خارج المستشفيات، أو ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم، أو تم التعرف عليهم من خلال خط الاستشارات الطبية.



قاعدة البيانات:



كشف الدكتور أحمد السبكي، أن خطة متابعة مرضى حالات العزل المنزلي تعتمد على قاعدة البيانات الخاصة بالترصد في كافة المستشفيات التابعة للهيئة، إضافة إلى المرضى اللذين تم اكتشاف إصابتهم من خلال خيم الفرز للكشف المبدئي بمداخل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.



كما تتم عن طريق بيانات المرضى المجمعة من خلال خط الاستشارات الطبية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، فضلًا عن بيانات المرضى بغرفة الأزمات التي تعمل على مدار الساعة بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والتي تعمل بالتنسيق مع القطاع الوقائي بمديرية الصحة ببورسعيد وغرفة الأزمات المركزية بوزارة الصحة والسكان.



تقديم أفضل الخدمات من خلال المبادرة:



أكد الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية أنه يتم تقديم حزمة من الخدمات أهمها قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم لمرضى العزل المنزلي، وقياس درجة الحرارة بينما يتم قياس جميع العلامات الحيوية للمرضى وقياس الضغط والنبض ومستوى السكر في الدم، كما يتم متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا خلال فترة العزل المنزلي.



في حالة حدوث مضاعفات:



أشار الدكتور أمير التلوانى، الي أنه في حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



مواعيد عمل الفرق الطبية



قال المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إن آلية عمل الفرق الطبية ضمن مبادرة العزل المنزلي تشمل تخصيص فرق طبية متحركة لمتابعة مرضى العزل المنزلي تغطى كافة أحياء محافظة بورسعيد، وذلك يوميًا خلال الفترة من العاشرة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا.



وتتولى هذه الفرق الزيارات المنزلية وتوقيع الكشف الطبي على الحالات، وعلى أن يخصص لكل حي عدد من الفرق يتناسب مع أعداد المرضى بالعزل المنزلي به، مشيرًا إلى أنه تم بدء نشر الفرق الطبية التابعة للمبادرة في 3 أحياء وهم "بورفؤاد، الزهور، الضواحي".



الزيارات المنزلية:



واضاف الدكتور أمير التلوانى أنه يتم عمل زيارتين خلال الأسبوع الأول للإصابة ثم زيارة أسبوعية حتى التعافي، حيث تكون الزيارة الأولى عند اليوم الثاني من تصريح العزل المنزلي، على أن تكون الزيارة الثانية بعد مرور 3 أيام من الزيارة الأولى، ثم يتم عمل زيارة مرة أسبوعيًا حتى تمام الشفاء.



التواصل يوميًا عبر الهاتف:

وتابع المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه يتم التواصل تليفونيًا مع حالات العزل المنزلي بمحافظة بورسعيد عبر الرقم01555299221، المخصص من قبل الهيئة العامة للرعاية الصحية لتلقي كافة الاستفسارات الطبية الخاصة بمرضى العزل المنزلي من المصابين بفيروس كورونا المستجد، يوميًا، من الساعة 9 صباحًا حتى 10 مساءًا، وذلك لمتابعة الحالات حتى تمام الشفاء.

