"صحة المنيا" تدشن المبادرة الرئاسية لمتابعة العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا

"صحة المنيا" تدشن المبادرة الرئاسية لمتابعة العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا
الجمعة 15/يناير/2021 - 01:53 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن بدء فاعليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، بمحافظة المنيا وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
وأضاف المحافظ، أن المبادرة تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتستهدف المبادرة متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المرضية المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ومتابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي.
وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، يتم تنفيذها من خلال ٤٥ فريقا طبيا، منهم ١٨ فريقا متحركا يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازمة لهم، وأيضًا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال ٢٧ فريق ثابت، مشيرًا إلى أن المبادرة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، ومرضي الأمراض المزمنة، ويتم الزيارات المنزلية لهم في أيام محددة، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.
وأوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه تم التنبيه على جميع الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات والتوعية الصحية للمواطنين والدعم النفسي لهم، كما أكد انه تم توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم على أعمال المبادرة الرئاسية، واتباع كافة أساليب مكافحة العدوى، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
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