"صحة المنيا" تدشن المبادرة الرئاسية لمتابعة العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن بدء فاعليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، بمحافظة المنيا وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأضاف المحافظ، أن المبادرة تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتستهدف المبادرة متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المرضية المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ومتابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، يتم تنفيذها من خلال ٤٥ فريقا طبيا، منهم ١٨ فريقا متحركا يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازمة لهم، وأيضًا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال ٢٧ فريق ثابت، مشيرًا إلى أن المبادرة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، ومرضي الأمراض المزمنة، ويتم الزيارات المنزلية لهم في أيام محددة، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.

وأوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه تم التنبيه على جميع الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات والتوعية الصحية للمواطنين والدعم النفسي لهم، كما أكد انه تم توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم على أعمال المبادرة الرئاسية، واتباع كافة أساليب مكافحة العدوى، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

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