افتتاح معبد إيزيس للزيارة بعد ترميمه وتأهيله سياحيًا

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
حسام زيدان


افتتحت وزارة السياحة والآثار صباح اليوم الجمعة، بحضور وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الاعلى للآثار، والسيد عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان، وممثلي غرفة المنشآت الفندقية، معبد إيزيس بعد الإنتهاء من مشروع ترميمه وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية به، لتحسين تجربة الزيارة والخدمات المقدمة.

واستمعا الوزير والمحافظ الى شرح مفصل من إيمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية، عن ما تم من أعمال لتطوير الخدمات السياحة بالمعبد حيث تم وضع لوحات تفسيرية وإرشادية وخريطة بالمقاصد السياحية بالمحافظة ولوحات بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتوفير مطوية عن المعبد باللغتين العربية والإنجليزية. كما تم عمل QR code لتحويل الزائر علي صفحة معبد إيزيس علي الموقع الالكتروني للوزارة لمزيد من المعلومات والصور عنه.

وأوضح الأمين العام أن أعمال ترميم المعبد شملت ترميم الأرضيات والأعمدة وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش ووضع نوافذ سلك لعدم دخول الطيور مرة أخرى، هذا بالإضافة إلى ترميم وتنظيف النقوش الموجودة على مدخل قدس الأقداس، وإزالة السناج الموجودة بسقفها، كما تم تنظيف الرسوم والألوان الموجودة على مدخل المعبد والباب الجانبي، وصيانة موائد القرابين الموجودة بصالة الأعمدة.

وخلال الافتتاح وجه الوزير الشكر للأثريين والمرممين على ما بذلوه من جهد كبير في ترميم معبد إيزيس وتطوير ورفع الخدمات السياحية به، كما وجه الشكر لجميع الأثريين والمرممين المصريين على اخلاصهم وتفانيهم في العمل، وعملهم دون توقف رغم الظروف الصعبة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مما أثمر عن العديد من الاكتشافات الأثرية الكبيرة، بالإضافة الي افتتاح عدد كبير من المشروعات السياحية الأثرية الهامة والكبرى من إنشاء وتطوير متاحف وترميم مواقع أثرية بمختلف محافظات الجمهورية.

وتم اكتشاف معبد إيزيس عام ١٨٧١م ويبلغ طوله حوالي ١٩م، وشيده الملك بطليموس الثالث لعبادة الهه ايزيس وثالوث أسوان، ولم يكتمل بنائه. بُني من الحجر الرملي وله بابان، الباب الرئيسي متوج بحلية يعلوها قرص الشمس المجنح ندخل منه إلى صالة يفتح عليها ثلاث حجرات، وفي الجدار الشرقي من الحجرة الوسطى ”قدس الأقداس“ نقشت بعض المناظر الخاصة بتقديم القرابين.

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