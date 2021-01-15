بعد انعقاده.. النائبات الجدد: القيادة السياسية أعطت للمرأة فرصة (فيديو)
الجمعة 15/يناير/2021 - 01:31 م
هدى عبدالرازق
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقرير مصور يرصد آراء عدد من النواب في دور البرلمان الفترة المقبلة.
وقالت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن اللجان النوعية سيكون عليها دور كبير، حيث أنها تلتقط كل ما يمكن استكماله أو إزالة أي نقص، وابتكار أشياء جديدة لتكون الحياة في مصر ليس بها نواقص.
وفي سياق متصل، قالت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، إن تمثيل المرأة في البرلمان تمثيل مشرف جدا، مضيفة أن القيادة السياسية أعطت للمرأة فرصة كبيرة.