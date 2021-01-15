وفاة القمص رويس يعقوب كاهن كنيسة العذراء مدينة نصر

رحل عن عالمنا الأب المبارك القمص رويس يعقوب كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، عن عمر تجاوز ٦٧ سنة بعد خدمة كهنوتية استمرت لأكثر من ٢٦ سنة.





وولد الأب المتنيح يوم ٨ سبتمبر ١٩٥٣ وسيم كاهنًا يوم ١٦ يونيو ١٩٩٤ ونال رتبة القمصية يوم ١٩ ديسمبر ٢٠١٥.



