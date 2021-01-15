وفاة القمص رويس يعقوب كاهن كنيسة العذراء مدينة نصر
الجمعة 15/يناير/2021 - 01:21 م
ماريان ناجى
رحل عن عالمنا الأب المبارك القمص رويس يعقوب كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، عن عمر تجاوز ٦٧ سنة بعد خدمة كهنوتية استمرت لأكثر من ٢٦ سنة.
وولد الأب المتنيح يوم ٨ سبتمبر ١٩٥٣ وسيم كاهنًا يوم ١٦ يونيو ١٩٩٤ ونال رتبة القمصية يوم ١٩ ديسمبر ٢٠١٥.
وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء للآباء كهنة كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر في رحيل الأب الفاضل القمص رويس يعقوب، وتعزية خاصة لأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
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