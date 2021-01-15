المطران عطا الله حنا: نتمنى أن تتبدل الأوضاع العربية إلى ما هو أفضل

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إن قوة إسرائيل تستمدها من ضعفنا وللأسف الشديد والفلسطينيين ذاتهم يعانون من الانقسامات والتشرذم وأن المستفيد الحقيقي من الحالة العربية الراهنة ومن الوضع الفلسطيني الداخلي إنما هو الاحتلال الممعن في سياسة طمسه لمعالم القدس وتزوير تاريخها والنيل من هويتها بالإضافة إلى الكم الهائل من المشاريع والمؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.





وتابع "حنا"، على صفحته الرسمية بفيس بوك: "نتمنى أن تتبدل الأحوال العربية إلى الأفضل وإن كنا على يقين بأن نيل المطالب لا يكون بالتمني فهذه أمنية نتمنى أن تتحقق ونطالب بأن تتحقق وأن يتم تصويب الأوضاع العربية لكي تكون البوصلة بالاتجاه الصحيح نحو فلسطين والقدس ذلك لأن أي بوصلة لا تشير إلى القدس هي ليست في الاتجاه الصحيح".



