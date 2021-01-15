"القوى العاملة": بدء التدريب على الوحدات المتنقلة بدمياط مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
في إطار الـ 14 وحدة تدريب المتنقلة التي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان في  قرى ونجوع محافظات الجيزة ، وبورسعيد ، والبحر الأحمر، والغربية، والمنوفية، والشرقية ، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية ، وجنوب سيناء.

وبدأت مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط التدريب علي الوحدة المتنقلة بقرية أبو راشد مركز كفر سعد ، على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الرابعة  من مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت منى الأطروشي مدير مديرية القوى العاملة بدمياط، أن التدريب علي مهن الخياطة بدأ بـ10 متدربات، وجار تجهيز دورتين تدريبيتين على مهنتى السباكة الصحية، وكهرباء المنازل.

وقالت، إنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار والتي بدأت بتخفيض عدد المتدربات في الدورة الواحدة إلى 10 متدربات فقط وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي علي المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.

ولفتت إلى أن الدورة مدتها ثلاثون يوما بمعرفة مدربين مؤهلين حاصلين على أعلى درجات الخبرة وسيتم عقد امتحان نهاية الفترة والفائز بالمركز الأول والثاني سوف يحصلون على ماكينة خياطة وشنطة عدة لأعمال السباكة والكهرباء.

وأشارت إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دمياط الوحدات المتنقلة القوى العاملة

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة عقوبات من الشركات الراعية للأهلي قبل خوض مونديال الأندية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

"ريان" يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام إنبي

منذ نصف ساعة

راشفورد: أتعامل حاليا بذكاء بعد نصيحة مورينيو

منذ ساعتين و 41 دقيقة

نجم الأهلي يرفض الإعارة

منذ حوالي 7 ساعات

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ حوالي 22 ساعة

كومان يفاضل بين هذا الثنائي لدعم مركز الظهير الأيسر

منذ حوالي 10 ساعة

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ يوم

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ أقل من ساعتين

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 19 ساعة

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ 17 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة نهائي السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تشكيل بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب

منذ 36 دقيقة

تفاصيل صفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تعرضه لإصابة قوية.. نجم الأهلي يعود نهاية مارس

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

12:29 م

تشكيل بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب

01:35 م

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

12:13 ص

بعد تعرضه لإصابة قوية.. نجم الأهلي يعود نهاية مارس

11:51 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض