"القوى العاملة": تحصيل 1.2 مليون جنيه مستحقات 3 عمال بالسعودية (مستندات)

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية مشكلة 3 عمال مصريين وديا وبلغت إجمالي مستحقاتهم 295 ألفًا و337 ريالا سعوديًا، أي ما يوازي مليون 210 آلاف  و881 جنيها مصريًا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات 3 عمال هم: "أحمد.ف. ر." و"حسن. م.أ" و"هيثم م. م.م"، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، قام الملحق العمالي عبد الحليم محمود لبيب بالتفاوض لمدة استمرت أكثر من 10 شهور مع الكفيل شركة اتحاد الأفندي بجده لصرف مستحقات المحاسب "أحمد.ف.ر" البالغة 198 ألف ريال على 4 دفعات، وكذلك  مع الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية بينبع لصرف مستحقات "حسن.م.أ" البالغة 66850 ريال، فضلا عن مستحقات "هيثم.م.م." البالغة 30487 ريال  لدي مؤسسة اللياقة والمرح للمقاولات بجده  وتم تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي المسجل في طلبه.
"القوى العاملة": تحصيل 1.2 مليون جنيه مستحقات 3 عمال بالسعودية (مستندات)
"القوى العاملة": تحصيل 1.2 مليون جنيه مستحقات 3 عمال بالسعودية (مستندات)
"القوى العاملة": تحصيل 1.2 مليون جنيه مستحقات 3 عمال بالسعودية (مستندات)
"القوى العاملة": تحصيل 1.2 مليون جنيه مستحقات 3 عمال بالسعودية (مستندات)
"القوى العاملة": تحصيل 1.2 مليون جنيه مستحقات 3 عمال بالسعودية (مستندات)
"القوى العاملة": تحصيل 1.2 مليون جنيه مستحقات 3 عمال بالسعودية (مستندات)

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القوى العاملة السعودية

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