مواجهات قوية لناصر الفكرية والوادي الجديد وبني مزار وملوي بالقسم الثالث

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تنطلق في الثانيه والنصف، من عصر السبت منافسات الأسبوع السابع، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي 2020\2021.

حيث يحل فريق نادي ناصر الفكرية، ضيفا على فريق مركز شباب الخارجة، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب مركز شباب الخارجة.

كما سيلعب فريق مركز شباب سمالوط، مع فريق الوادي الجديد، في اللقاء الذي سيشهده ملعب مركز شباب مطاي.

ثم يواجه فريق الوليدية، فريق بني مزار، في المباراة التي سيشهدها مركز شباب الوليدية.

في حين يستقبل فريق القوصية، فريق الهنداو، في المباراة التي سيحتضنها ملعب نادي ديروط.

ثم يلتقي، فريق نادي ملوي، فريق مركز شباب مغاغه، في المباراه التي سيشهدها ملعب ناصر ملوي.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة السابعة يوم الاحد القادم، يستقبل فريق مركز شباب القيس، فريق مركز شباب ناصر ملوي، في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي.

ترتيب المجموعه الثالثه

1- ناصر الفكرية 12نقطة

2- مركز شباب القيس 12 نقطة

3- مركز شباب ناصر ملوي 11 نقطة

4- مركز شباب مغاغه 10 نقاط

5- نادي ملوي 9 نقاط

6- القوصية 8 نقاط

7- مركز شباب الخارجة 8 نقاط

8- مركز شباب سمالوط 7 نقاط

9- الهنداو 7 نقاط

10- الوليدية 6 نقاط

11- بني مزار 5 نقاط

12- الوادي الجديد 3 نقاط

