برلمانية تطالب بتشكيل لجنة لتقييم مياه النيل في كفر الشيخ : "ملوثة" (مستند)

قالت الدكتورة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، إنها قد تقدمت بطلب عاجل لتشكيل لجنة للتحقق من وضع وحالة مياه الشرب بمدن دسوق وفوه ومطوبس وباقي مدن جانبي النيل فرع رشيد، وذلك لوجود تلوث في مياه النيل بتلك المناطق بسبب السدة الشتوية التي تحدث كل عام.





وأكدت أبو السعد، في طلب عاجل تقدمت به للمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، أن مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي مسلسل لا ينتهي من عدم الإهتمام من جانب الحكومة والذي يتمثل في عدم تحريكها ساكنا إلا بعد حدوث الكارثة الأمر الذي يهدد حياة 3 ملايين مواطن سنويا بمحافظة كفر الشيخ وكذلك أيضا المحافظات المجاورة التي تشترك معنا في فرع رشيد.





وأشارت الدكتورة هالة أبوالسعد، إلي أن الأزمة بدأت تظهر منذ أيام أيام وكانت البوادر هي نفوق كمية من الأسماك بسبب تلوث المياه، مؤكدة أن الوزارة قد وعدت أكثر من مرة بوضع حلول لتلك المشكلة ولكن حتي الأن لا توجد إستعدادات من الوزارة في ذلك الإتجاه.



