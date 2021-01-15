برلمانية تطالب بتشكيل لجنة لتقييم مياه النيل في كفر الشيخ : "ملوثة" (مستند)

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
قالت الدكتورة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، إنها قد تقدمت بطلب عاجل لتشكيل لجنة للتحقق من وضع وحالة مياه الشرب بمدن دسوق وفوه ومطوبس وباقي مدن جانبي النيل فرع رشيد، وذلك لوجود تلوث في مياه النيل بتلك المناطق بسبب السدة الشتوية التي تحدث كل عام.

وأكدت أبو السعد، في طلب عاجل تقدمت به للمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، أن مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي مسلسل لا ينتهي من عدم الإهتمام من جانب الحكومة والذي يتمثل في عدم تحريكها ساكنا إلا بعد حدوث الكارثة الأمر الذي يهدد حياة 3 ملايين مواطن سنويا بمحافظة كفر الشيخ وكذلك أيضا المحافظات المجاورة التي تشترك معنا في فرع رشيد.

وأشارت الدكتورة هالة أبوالسعد، إلي أن الأزمة بدأت تظهر منذ أيام أيام وكانت البوادر هي نفوق كمية من الأسماك بسبب تلوث المياه، مؤكدة أن الوزارة قد وعدت أكثر من مرة بوضع حلول لتلك المشكلة ولكن حتي الأن لا توجد إستعدادات من الوزارة في ذلك الإتجاه.

وأوضحت النائبه، أنه ليس من المنطقي أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين الحملات المختلفة للحفاظ علي صحة المواطن في الوقت الذي يتسبب فيه المياه بالأمراض للمواطنين وأهمها الفشل الكلوي لذا أرجوا من وزارة الإسكان تشكيل لجنة عاجلة لتقييم وضع حالة مياه الشرب بكفر الشيخ ومدي صلاحيتها والتحقق من تنفيذ خطة الدولة للقضاء علي أثار وتبعات السدة الشتوية.
برلمانية تطالب بتشكيل لجنة لتقييم مياه النيل في كفر الشيخ : "ملوثة" (مستند)
برلمانية تطالب بتشكيل لجنة لتقييم مياه النيل في كفر الشيخ : "ملوثة" (مستند)

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مياه النيل كفر الشيخ

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