مباريات نارية بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث





ويخرج كاسكادا الثالث برصيد 13 نقطة لملاقاة نظيرة فريق بشتيل التاسع برصيد 8 نقاط.





ويستضيف القومي صاحب المركز الثاني برصيد 17 نقطة فريق الصف الي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.





ويحل فريق الإتصالات المتصدر برصيد 19 ضيفا على فريق 6 أكتوبر الذي يتواجد بالمركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.





ويخوض فريق حلوان العام الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط مواجهة هامة أمام فريق جينيس العاشر برصيد 6 نقاط.





ويخرج أبو النمرس الذي يحتل الترتيب السادس برصيد 10 نقاط لملاقاة فريق جولدي السابع برصيد 9 نقاط.



بينما تأجل لقائي العياط والمعادي، ومستقبل وطن والصيد بسبب مشاركة أصحاب الديار بمسابقة كأس مصر.



ترتيب المجموعة الخامسة



1- الإتصالات 19 نقطة

2- القومي 17 نقطة

3- كاسكادا 13 نقطة

4- المعادي 13 نقطة

5- العياط 10 نقاط

6- أبو النمرس 10 نقاط

7- جولدي 9 نقاط

8- البدرشين 9 نقاط

9- بشتيل 8 نقاط

10- جينيس 6 نقاط

11- أكتوبر 6 نقاط

12- حلوان العام 5 نقاط

13- الصيد 5 نقاط

14- مستقبل وطن 4 نقاط

15- الصف 4 نقاط

16- أوسيم 3 نقاط

تقام في الثانية والنصف من عصر السبت، مباريات الأسبوع التاسع بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث حيث يستضيف البدرشين صاحب المركز الثامن برصيد 9 نقاط نظيرة فريق أوسيم صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط.