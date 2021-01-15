التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية كلاسيكو قوي يجمع بين الهلال ونظيره الأهلي، اليوم الجمعة، في إطار الجولة الـ 13 من الدوري السعودي للمحترفين.









وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة وعشرة دقائق مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشرة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وعشرة دقائق بتوقيت الإمارات، والخلمسة وعشرة دقائق مساء بتوقيت جرينتش.









ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 25 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي.









التشكيل المتوقع للهلال:-

حراسة المرمى: الوطيان

خط الدفاع: المفرج، الشهراني، البريك، هيون سو

خط الوسط: عطيف، جيوفينكو، الدوسري، كنو، سلمان الفرج

خط الهجوم: جوميز









التشكيل المتوقع للأهلي:-

حراسة المرمى: العويس.

خط الدفاع: هوساوي، ليما، وتارمين، آل فتيل

خط الوسط: مارين، فيجسا، صامويل أوسو، وميتريتسا، غريب

خط الهجوم: عمر السومة



