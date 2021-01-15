التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية كلاسيكو قوي يجمع بين الهلال ونظيره الأهلي، اليوم الجمعة، في إطار الجولة الـ 13 من الدوري السعودي للمحترفين.


وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة وعشرة دقائق مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشرة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وعشرة دقائق بتوقيت الإمارات، والخلمسة وعشرة دقائق مساء بتوقيت جرينتش.


ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 25 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي.


التشكيل المتوقع للهلال:-
حراسة المرمى: الوطيان
خط الدفاع: المفرج، الشهراني، البريك، هيون سو
خط الوسط: عطيف، جيوفينكو، الدوسري، كنو، سلمان الفرج
خط الهجوم: جوميز


التشكيل المتوقع للأهلي:-
حراسة المرمى: العويس.
خط الدفاع: هوساوي، ليما، وتارمين، آل فتيل
خط الوسط: مارين، فيجسا، صامويل أوسو، وميتريتسا، غريب
خط الهجوم: عمر السومة

أخبار تهمك

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ حوالي 21 ساعة

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 18 ساعة

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ يوم

نجم الأهلي يرفض الإعارة

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة نهائي السوبر الإسباني

منذ ساعة و 14 دقيقة

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

منذ حوالي 17 ساعة

بعد تعرضه لإصابة قوية.. نجم الأهلي يعود نهاية مارس

منذ ساعة و 25 دقيقة

راشفورد: أتعامل حاليا بذكاء بعد نصيحة مورينيو

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن حقيقة عقوبات من الشركات الراعية للأهلي قبل خوض مونديال الأندية

منذ ساعة و 12 دقيقة

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يتمسك بصفقة الأهلي الجديدة ويقرر الاعتماد عليه

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل صفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يفاضل بين هذا الثنائي لدعم مركز الظهير الأيسر

منذ حوالي 9 ساعات

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ يوم

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:29 م

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

12:13 ص

موعد مباراة نهائي السوبر الإسباني

12:02 م

بعد تعرضه لإصابة قوية.. نجم الأهلي يعود نهاية مارس

11:51 ص

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض