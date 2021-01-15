موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
يترقب عشاق كرة القدم السعودية قمة نارية تجمع بين الهلال ونظيره الأهلي، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري السعودي للمحترفين.


ويسعى الزعيم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، لمصالحة جماهيرة بعد سلسلة الخيبات التي تعرض لها مؤخرا والتي كان آخرها، سقوطه في فخ التعادل أمام فريق الباطن، بهدفين لمثلهم.


وعلى الجانب الآخر، فإن الأهلي سيقاتل للعودة لطريق الانتصارات؛ بعد خسارته آخر مباراتين له، واستقبلت شباكه فيهما ستة أهداف، من التعاون والقادسية.


ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 25 نقطة، ويلاحقه الراقي في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.


ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وعشرة دقائق مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشرة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وعشرة دقائق بتوقيت الإمارات، والخلمسة وعشرة دقائق مساء بتوقيت جرينتش.


ويذاع اللقاء حصريا عبر قناة ksa sport، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

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