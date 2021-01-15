5 مواجهات مرتقبة في الجولة التاسعة لمجموعة القاهرة بالقسم الثالث

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت 5 مباريات قوية ومرتقبة عقب تأجيل 3 مباريات وتم تأجيل مباريات الشمس مع ايروسبورت، الأميرية مع بهتيم، مصر للتأمين مع سراى القبه بسبب كأس مصر.

ويقدم الفجر الرياضي مباريات السبت :

1- العبور مع البلاستيك

يواجه فريق العبور بقيادة جمعه مشهور نظيرة فريق البلاستيك بقيادة تامر عبد الخالق، في لقاء هام ومرتقب حيث يدخل  العبور اللقاء بالمركز السادس برصيد 11 نقطة، بينما فريق البلاستيك وصيف المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن بنها المتصدر.

وشهدت الجولة الماضية فوز البلاستيك على اتحاد الشرطة بهدفين مقابل هدف  والعبور  على طوخ بثلاثة أهداف نظيفة.

2- قليوب مع بنها

يلتقي فريق قليوب بقيادة أحمد البلاح مع فريق بنها بقيادة سعيد مدبولي، ويحتل النادي البنهاوي فالقمة برصيد 14 نقطة بينما يتذل قليوب الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وشهدت الجولة الماضية هزيمة بنها من الغابه بهدفين مقابل هدف قليوب من اسكو بهدف دون رد.

3- طوخ مع اسكو

يلتقي فريق طوخ بقيادة محمد ثابت مع فريق اسكو بقيادة حمدى خاطر، ويحتل شباب طوخ المركز العاشر برصيد 9 نقاط بينما اسكو في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية فوز اسكو على قليوب بهدف وخسارة طوخ من العبور بثلاثة أهداف نظيفة.

4- اتحاد الشرطة مع المرج

يلعب اتحاد الشرطة بقيادة ضياء عبد الصمد مع فريق المرج بقيادة على سليمان، ويحتل فريق الشرطة المركز السابع برصيد 10 نقاط بينما فريق المرج في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية هزيمة الشرطة من البلاستيك بهدفين مقابل هدف وتعادل فريق المرج مع فريق الشمس بدون أهداف.

5- الغابه مع ألماظة

يستضيف فريق الغابه بقيادة عمرو الدالى نظيرة فريق ألماظة بقيادة جمال ترك.

يدخل الغابه اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد2 1 نقطة بينما فريق ألماظة في المركز الثامن برصيد 10 نقاط.

وفاز الغابه مؤخرا على فريق بنها 2-1 وتعادل ألماظة مع  الأميرية 2-2.

ترتيب المجموعة السادسة

1- بنها 14 نقطة
2- البلاستيك 13 نقطة
3- اسكو 13 نقطة
4-الغابه12 نقطة
5- مصر للتأمين 12 نقطة
6- العبور 11 نقطة
7- اتحاد الشرطة 10 نقاط
8- ألماظة 10 نقاط
9- الشمس 9 نقاط
10- طوخ 9 نقاط
11- المرج 9 نقاط
12- بهتيم 7 نقاط
13- الأميرية 7 نقاط
14- ايروسبورت 6 نقاط
15- سراى القبه 3 نقاط
16- قليوب نقطة وحيدة

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