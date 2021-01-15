اليوم.. سموحة يخضع لمسحة "كورونا" استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى فى الدورى

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحه والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات مسحة طبية لفيروس كورونا للكشف عن حالة الفريق، اليوم الجمعة ، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة "الموج الأزرق" أمام فريق الإنتاج الحربى ، فى المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة  من بطولة الدورى العام، ويطمح لاعبو سموحة وجهازهم الفنى فى استعادة نغمة الإنتصارات مرة آخرى على حساب الإنتاج الحربى.


ويأمل الجهاز الفنى فى استعادة بعض العناصر الأساسية التى غابت عن الفريق خلال المباريات الماضية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا خاصة الثنائى عبدالكبير الوادى ومحمد الترهونى، نظرا لعدم وجود بدائل على نفس المستوى فى قائمة سموحة.


ووجه أحمد سامى انذارا شديد اللهجة إلى لاعبيه فى التدريبات الأخيرة بسبب العقم التهديفى الذى صاحب الفريق منذ بداية الموسم الحالى واستمرار اضاعتهم للفرص السهلة والتى كانت سبباً فى التعادل 4 مباريات منذ بداية الموسم.


ومنح المدير الفنى تعليمات خاصة لحسام حسن مهاجم الفريق وبعض الدروس الفنية على كيفية انهاء الهجمات وطالبه بعدم الإنشغال بالعروض الخارجية لحاجة الفريق إلى تركيزه خاصة وأنه لايوجد بديل مناسب له فى قائمة الفريق حتى الآن.


ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تدريباته اليومية، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربى، في المباراة التي ستجمعهما مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.


وينتظر المدير الفنى حاليا انهاء مسؤولو سموحه عددا من الصفقات التى طلب التعاقد معها منذ بداية فترة القيد الشتوية لدعم الفريق خصوصا مركز صانع الألعاب، والذى يعانى من نقص حاد منذ عودة ناصر ماهر إلى الأهلى فى بداية الموسم الحالى.

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