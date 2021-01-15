مواجهات قوية لفرق بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر بالجولة السادسة بالقسم الثالث

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
تقام عصر السبت منافسات الاسبوع السادس بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية بنى سويف والفيوم والبحر الاحمر، فى ظل قوة الفرق المشاركة والمنافسة على الصعود .

ويستضيف نادى مطرطارس شقيقه فريق مركز شباب طامية في ديربي فيومى ، ويسعى أبناء مطرطارس لتحقيق الفوز والاحتفاظ بصدارة المجموعة فيما يسعى طامية لمواصلة النتائج الإيجابية ، ويحتل مطرطارس المركز الاول برصيد 13 نقطة فيما يحتل طامية المركز الخامس برصيد 8 نقاط .

ويستضيف مركز شباب سنورس شقيقه فريق مركز شباب الفيوم ' الساحة ' الباحث عن اول فوز بالمسابقة ، ويسعى كلا الفريقان لتحقيق الفوز وتحسين الترتيب بجدول الترتيب ، ويحتل سنورس المركز السابع برصيد 5 نقاط فيما يحتل مركز شباب الفيوم المركز العاشر برصيد 3 نقاط . 

ويحل مركز شباب ببا ضيفا على نادى راس غارب ، ويسعى كلا الفريقان لتذوق طعم الفوز بالمسابقة الذى لم يتحقق حتى الآن رغم مرور خمس جولات ، ويحتل ببا المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط فيما يحتل راس غارب المركز الثالث عشر بلا نقاط.

ويحل نادى عاملين غارب ضيفا ثقيلا على نادى اهناسيا ، ويحتل عاملين غارب المركز الثامن برصيد 5 نقاط فيما يحتل اهناسيا المركز التاسع برصيد 4 نقاط .

ويستضيف مركز شباب اطسا نظيره سينزو الرياضى مفاجأة المجموعة بنتائجه الجيدة ، ويحتل اطسا المركز الثانى عشر برصيد نقطتين ويبحث عن تحقيق أول فوز له بالمسابقة فيما يحتل سينزو المركز الثانى برصيد 11 نقطة .

ويحل نادى الواسطى ضيفا على نادى ابو كساة ، ويدخل الفريقان المباراة تحت شعار لا بديل عن الثلاث نقاط للإستمرار فى المنافسة ، ويحتل الواسطى المركز السادس برصيد 7 نقاط فيما يحتل ابو كساة المركز الثالث برصيد 10 نقاط .

ترتيب المجموعة الرابعة

1 - مطرطارس 13 نقطة .
2 - سينزو 11 نقطة .
3 - ابو كساة 10 نقطة .
4 - ابشواى 9 نقاط .
5 - طامية 8 نقاط .
6 - الواسطى 7 نقاط .
7 - سنورس 5 نقاط .
8 - عاملين غارب 5 نقاط .
9 - اهناسيا 4 نقاط .
10 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط .
11 - ببا 3 نقاط .
12 - اطسا نقطتين .
13 - راس غارب بلا نقاط .

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