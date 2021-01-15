مواجهات قوية لفرق بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر بالجولة السادسة بالقسم الثالث



ويستضيف مركز شباب سنورس شقيقه فريق مركز شباب الفيوم ' الساحة ' الباحث عن اول فوز بالمسابقة ، ويسعى كلا الفريقان لتحقيق الفوز وتحسين الترتيب بجدول الترتيب ، ويحتل سنورس المركز السابع برصيد 5 نقاط فيما يحتل مركز شباب الفيوم المركز العاشر برصيد 3 نقاط .



ويحل مركز شباب ببا ضيفا على نادى راس غارب ، ويسعى كلا الفريقان لتذوق طعم الفوز بالمسابقة الذى لم يتحقق حتى الآن رغم مرور خمس جولات ، ويحتل ببا المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط فيما يحتل راس غارب المركز الثالث عشر بلا نقاط.



ويحل نادى عاملين غارب ضيفا ثقيلا على نادى اهناسيا ، ويحتل عاملين غارب المركز الثامن برصيد 5 نقاط فيما يحتل اهناسيا المركز التاسع برصيد 4 نقاط .



ويستضيف مركز شباب اطسا نظيره سينزو الرياضى مفاجأة المجموعة بنتائجه الجيدة ، ويحتل اطسا المركز الثانى عشر برصيد نقطتين ويبحث عن تحقيق أول فوز له بالمسابقة فيما يحتل سينزو المركز الثانى برصيد 11 نقطة .



ويحل نادى الواسطى ضيفا على نادى ابو كساة ، ويدخل الفريقان المباراة تحت شعار لا بديل عن الثلاث نقاط للإستمرار فى المنافسة ، ويحتل الواسطى المركز السادس برصيد 7 نقاط فيما يحتل ابو كساة المركز الثالث برصيد 10 نقاط .





ترتيب المجموعة الرابعة



1 - مطرطارس 13 نقطة .

2 - سينزو 11 نقطة .

3 - ابو كساة 10 نقطة .

4 - ابشواى 9 نقاط .

5 - طامية 8 نقاط .

6 - الواسطى 7 نقاط .

7 - سنورس 5 نقاط .

8 - عاملين غارب 5 نقاط .

9 - اهناسيا 4 نقاط .

10 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط .

11 - ببا 3 نقاط .

12 - اطسا نقطتين .

13 - راس غارب بلا نقاط .



تقام عصر السبت منافسات الاسبوع السادس بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية بنى سويف والفيوم والبحر الاحمر، فى ظل قوة الفرق المشاركة والمنافسة على الصعود .ويستضيف نادى مطرطارس شقيقه فريق مركز شباب طامية في ديربي فيومى ، ويسعى أبناء مطرطارس لتحقيق الفوز والاحتفاظ بصدارة المجموعة فيما يسعى طامية لمواصلة النتائج الإيجابية ، ويحتل مطرطارس المركز الاول برصيد 13 نقطة فيما يحتل طامية المركز الخامس برصيد 8 نقاط .