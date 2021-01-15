"رياضة الإسكندرية" تنظم برنامج منشطي الأحياء السكنية (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، برنامج منشطي الأحياء السكنية في جليم، وهو مشروع ينفذ منذ أكثر من ثلاث سنوات ويعد هذا المشروع أحد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقها القياده السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.



