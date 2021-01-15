"رياضة الإسكندرية" تنظم برنامج منشطي الأحياء السكنية (صور)
الجمعة 15/يناير/2021 - 12:50 م
محمد رجب - دينا حسن
نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، برنامج منشطي الأحياء السكنية في جليم، وهو مشروع ينفذ منذ أكثر من ثلاث سنوات ويعد هذا المشروع أحد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقها القياده السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.
وبرنامج منشطي الأحياء السكنية ينفذ كل يوم جمعة الساعة الثامنة صباحا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وفي إطار "جعل الرياضة كأسلوب حياة"، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، وضمن برنامج منشطي الرياضة بالأحياء السكنية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتوره سونيا عبد الوهاب، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة.
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