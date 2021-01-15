الرئيس السيسي راعيًا لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
حظى مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" برعاية لرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو المؤتمر الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي والتخطيط وقطاع الأعمال العام وكذلك الهيئة العربية للتصنيع.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن رعاية الرئيس للمؤتمر تزيده تشريفًا، وتؤكد على رغبة مصر في النهوض بقطاع الصناعة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن الرئيس كان دومًا حريصًا على إضفاء رعايته للنسخ الخمس السابقة للمؤتمر، والذي يعتبر المؤتمر الحالي هو النسخة السادسة له، مشيرة إلى أن هذه المؤتمرات تأتي ضمن تكليفات سيادته للحكومة بربط علماء مصر وأصحاب الإنجازات الدولية بقضايا الوطن ومشكلاته والاستعانة بهم في حل هذه القضايا والمشكلات، وفي تطوير حياة المصريين بجميع المجالات، وفقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

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مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة السيسي

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