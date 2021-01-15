الرئيس السيسي راعيًا لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"

حظى مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" برعاية لرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو المؤتمر الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي والتخطيط وقطاع الأعمال العام وكذلك الهيئة العربية للتصنيع.





وأكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن رعاية الرئيس للمؤتمر تزيده تشريفًا، وتؤكد على رغبة مصر في النهوض بقطاع الصناعة.



