وزير الأوقاف: يجوز إخراج الزكاة في توفير لقاحات كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الزكاة فريضة محكمة، وعدم إخراجها كبيرة من الكبائر، فهى الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين وإقامة الصلاة.

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من المسجد الجامع بأسوان، اليوم الجمعة، إلى أن القرآن الكريم حذر تحذيرا واضحا من كنز المال وعدم إخراج الزكاة، مضيفا: "المال مال الله ونحن مستخلفون عليه، فلا تقطعوا يد المعروف عن أحد طالما تقدر"، متابعا أن غني اليوم قد يكون فقير الغد.

وأضاف وزير الأوقاف، أن هناك ثواب عظيم للإنفاق من المال على المحتاجين، لافتا إلى أنه إذا أخرج الإنسان زكاته فعليه أيضا أن يخرج صدقات، منوها بأنه يجوز اخراج الزكاة في توفير اللقاحات سواء لفيروس كورونا أو لغيرها، لافتا إلى أن علاج الفقراء من أولى أولويات الزكاة.

ولفت إلى أنه يجوز اخراج الزكاة قبل موعدها، حيث أن تعجيل الزكاة في أوقات الأزمات والنوازل مستحب.

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