وزيرة البيئة فى جولة تفقدية لعدد من مواقع التخلص الآمن من المخلفات بالقاهرة

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عدد من مواقع التخلص الآمن من المخلفات بالقاهرة، وذلك ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في منظومة إدارة المخلفات، حيث تفقدت الوزيرة موقع التخلص من مخلفات الهدم والبناء خلف كلية هندسة حلوان لمتابعة سير العمل به، ومدى الإلتزام باجراءات التخلص الآمن من المخلفات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين أن الموقع الممتد على مساحة ١٠٠ فدان هو محجر مستنفذ بعمق يصل من ١٠ إلى ٢٠ متر، يستقبل مخلفات الهدم والبناء والحفر للتخلص منها بطريقة مناسبة تحافظ على المظهر الحضارى وتحد من المشكلات البيئية التي قد تنجم من تراكم تلك المخلفات.

ووجهت الوزيرة خلال الزيارة بضرورة الالتزام اتباع الإجراءات الآمنة للتخلص من تلك المخلفات، والتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة للمتابعة الدورية لسير العمل، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الآمنة لغلق الموقع بعد انتهاء فترة استخدامه.

كما توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد لتفقد مدفن العبور، حيث تابعت سير العمل بالموقعين المحكومين للتخلص الآمن من مخلفات القاهرة والقليوبية، ووجهت بضرورة المتابعة المستمرة للتحكم والسيطرة ومنع أية اشتعالات قد تحدث، وإجراء أعمال التغطية اللازمة.

وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل مع محافظي القاهرة والقليوبية لمناقشة أوضاع مواقع الدفن ومتطلبات العمل بها من معدات، وإجراءات المتابعة واحكام السيطرة لضمان التخلص الآمن من المخلفات حفاظا على البيئة والصحة العامة.
وزيرة البيئة فى جولة تفقدية لعدد من مواقع التخلص الآمن من المخلفات بالقاهرة
وزيرة البيئة فى جولة تفقدية لعدد من مواقع التخلص الآمن من المخلفات بالقاهرة
وزيرة البيئة فى جولة تفقدية لعدد من مواقع التخلص الآمن من المخلفات بالقاهرة
وزيرة البيئة فى جولة تفقدية لعدد من مواقع التخلص الآمن من المخلفات بالقاهرة
وزيرة البيئة فى جولة تفقدية لعدد من مواقع التخلص الآمن من المخلفات بالقاهرة
وزيرة البيئة فى جولة تفقدية لعدد من مواقع التخلص الآمن من المخلفات بالقاهرة
وزيرة البيئة فى جولة تفقدية لعدد من مواقع التخلص الآمن من المخلفات بالقاهرة
وزيرة البيئة فى جولة تفقدية لعدد من مواقع التخلص الآمن من المخلفات بالقاهرة
وزيرة البيئة فى جولة تفقدية لعدد من مواقع التخلص الآمن من المخلفات بالقاهرة
وزيرة البيئة فى جولة تفقدية لعدد من مواقع التخلص الآمن من المخلفات بالقاهرة

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