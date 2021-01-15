إجراء جراحة عاجلة ومتقدمة بالوجه والفكين بمستشفى القنايات المركزي بالشرقية "صور"

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
سمر السيد


قام الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفي القنايات المركزي، بمشاركة الدكتور محمد الصياد، والدكتور سعيد سعدون أطباء جراحة الوجة والفكين، والدكتور أحمد عزت أخصائي التخدير، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، بإجراء عملية جراحية دقيقة وعاجلة، لشاب تم تحويله من مستشفي ديرب نجم المركزي، يعاني من كسر مضاعف بعظام الوجة، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفي، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.
إجراء جراحة عاجلة ومتقدمة بالوجه والفكين بمستشفى القنايات المركزي بالشرقية "صور"
إجراء جراحة عاجلة ومتقدمة بالوجه والفكين بمستشفى القنايات المركزي بالشرقية "صور"
إجراء جراحة عاجلة ومتقدمة بالوجه والفكين بمستشفى القنايات المركزي بالشرقية "صور"
إجراء جراحة عاجلة ومتقدمة بالوجه والفكين بمستشفى القنايات المركزي بالشرقية "صور"
إجراء جراحة عاجلة ومتقدمة بالوجه والفكين بمستشفى القنايات المركزي بالشرقية "صور"
إجراء جراحة عاجلة ومتقدمة بالوجه والفكين بمستشفى القنايات المركزي بالشرقية "صور"

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