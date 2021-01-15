سيئول تستبدل سفيرا لها في دولة إفريقية لهذا السبب

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
وكالات

عينت كوريا الجنوبية سفيرا جديدا لدى نيجيريا اليوم الجمعة ليحل محل المبعوث السابق في ظل تحقيق بشأن مخالفة مزعومة في تعيين موظف سابق بالسفارة.

 

وحسب بيان صادر عن الخارجية الكورية الجنوبية، فإنه سيرأس كيم يونغ تشيه الذي شغل سابقا منصب الممثل الخاص لأفغانستان وباكستان، البعثة في الدولة الإفريقية.

 

وتسعى الخارجية الكورية الجنوبية إلى إجراء تحقيق في مزاعم أن السفير السابق لي إن تيه منح امتيازات زائدة لموظف كوري أثناء التوظيف عام 2019.

 

ينفى لي صحة هذه المزاعم، في حين أكدت الوزارة في وقت سابق أنها أمرت السفير السابق بالعودة إلى سيئول.

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